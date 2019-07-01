2019-07-01T11:42:37+03:00
Общество

Тульские футболисты сыграли в турнире на кубок Евгения Авилова

Каждую команду турнира ждал подарок – футбольный мяч
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Администрация города ТулыФото: Администрация города Тулы
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Тульские футболисты сыграли в турнире на кубок Евгения Авилова. Матч прошел в Рождественском. В нем приняли участие 5 команд из населенных пунктов. Самому старшему игроку одной из них, вратарю Александру Савкину, 58 лет.

Каждую команду турнира ждал подарок от Евгения Авилова – футбольный мяч. Победителю в конце турнира вручили кубок главы администрации города.

Кстати, на территории «Рождественское» любят не только футбол. В этом году здесь пройдет реконструкция многофункциональной спортивной площадки – об этом жители попросили главу администрации Евгения Авилова в ходе одной из встреч.

Площадка никогда не пустует, особенно ее облюбовала для игр и тренировок местная молодежь. Работы начнутся в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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