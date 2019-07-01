Тульские футболисты сыграли в турнире на кубок Евгения Авилова
Тульские футболисты сыграли в турнире на кубок Евгения Авилова. Матч прошел в Рождественском. В нем приняли участие 5 команд из населенных пунктов. Самому старшему игроку одной из них, вратарю Александру Савкину, 58 лет.
Каждую команду турнира ждал подарок от Евгения Авилова – футбольный мяч. Победителю в конце турнира вручили кубок главы администрации города.
Кстати, на территории «Рождественское» любят не только футбол. В этом году здесь пройдет реконструкция многофункциональной спортивной площадки – об этом жители попросили главу администрации Евгения Авилова в ходе одной из встреч.
Площадка никогда не пустует, особенно ее облюбовала для игр и тренировок местная молодежь. Работы начнутся в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU