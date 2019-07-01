2019-07-01T10:36:13+03:00
Общество

Ремонт фасада Арбитражного суда Тульской области обойдется в 18 млн рублей

Здание является объектом культурного наследия федерального значения
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Ремонт фасада Арбитражного суда Тульской области обойдется в 18 040 870 рублей. Средства выделили из федерального бюджета. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Работы проведут в два этапа. Планируется, что их завершат в полном объеме до 2020 гг.

Отметим, что здание суда на Красноармейском проспекте, 5 является объектом культурного наследия федерального значения. Раньше в нем располагалось реальное училище. В октябре - ноябре 1919 г. находился Военсовет Тульского Укрепленного района. Он являлся высшей гражданской и военной властью в губернии во время борьбы с Деникиным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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