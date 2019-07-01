На Тульской набережной откроется выставка «Шедевры мирового искусства»
Первые 100 гостей получат мороженое в подарок
Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
5 июля в 17.30 на Тульской набережной стартует выставка «Шедевры мирового искусства». Ее открытие с 28 июня было перенесено из-за погодных условий. Первые 100 гостей выставки получат мороженое в подарок.
На выставке будут представлены репродукции шедевров из коллекции Тульского музея изобразительных искусств (ТМИИ).
Напомним, каждую пятницу в 18.00 на набережной будут проходить бесплатные экскурсии с рассказами о картинах и их авторах.
ИСТОЧНИК KP.RU