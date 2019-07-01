2019-07-01T10:52:17+03:00
Звезды

На Тульской набережной откроется выставка «Шедевры мирового искусства»

Первые 100 гостей получат мороженое в подарок
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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5 июля в 17.30 на Тульской набережной стартует выставка «Шедевры мирового искусства». Ее открытие с 28 июня было перенесено из-за погодных условий. Первые 100 гостей выставки получат мороженое в подарок.

На выставке будут представлены репродукции шедевров из коллекции Тульского музея изобразительных искусств (ТМИИ).

Напомним, каждую пятницу в 18.00 на набережной будут проходить бесплатные экскурсии с рассказами о картинах и их авторах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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