В Туле проинспектировали ремонт дорог
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В Туле проинспектировали ремонт дорог. В настоящее время ведутся работы на 8 объектах из 17 в ходе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Напомним, что заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» на сумму 534 000 000 руб.
Сотрудники городской администрации обследовали улицы Новотульская, Судейского, Хворостухина, Пржевальского, Доктора Гумилевской, Одоевское шоссе.
ИСТОЧНИК KP.RU