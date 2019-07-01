2019-07-01T09:40:21+03:00
Общество

В Туле проинспектировали ремонт дорог

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В Туле проинспектировали ремонт дорог. В настоящее время ведутся работы на 8 объектах из 17 в ходе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Напомним, что заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» на сумму 534 000 000 руб.

Сотрудники городской администрации обследовали улицы Новотульская, Судейского, Хворостухина, Пржевальского, Доктора Гумилевской, Одоевское шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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