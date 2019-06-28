Полицейские в Ефремове установили подозреваемого в краже телефона

СЕГОДНЯ 17:45 2019-06-28T17:37:29+03:00

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По предварительным данным, 41-летний мужчина, распивая алкоголь со своим 29-летним знакомым, заметил, что тот оставил без присмотра свой мобильный телефон.

Злоумышленник воспользовался этим и похитил чужое имущество. Нанесенный ущерб составил 11 тысяч рублей.

При проведении оперативных мероприятий полицейские установили причастность мужчины к противоправному деянию. Он признался в хищении.

В межмуниципальном отделе МВД России «Ефремовский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU