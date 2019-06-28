2019-06-28T17:37:29+03:00
Общество

Полицейские в Ефремове установили подозреваемого в краже телефона

Юлия КУДЫМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

По предварительным данным, 41-летний мужчина, распивая алкоголь со своим 29-летним знакомым, заметил, что тот оставил без присмотра свой мобильный телефон.

Злоумышленник воспользовался этим и похитил чужое имущество. Нанесенный ущерб составил 11 тысяч рублей.

При проведении оперативных мероприятий полицейские установили причастность мужчины к противоправному деянию. Он признался в хищении.

В межмуниципальном отделе МВД России «Ефремовский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле начал работу молодежный проект «Газон»
В Туле продолжаетсяработа по предотвращению подтоплений
В Туле ликвидирована свалка на улице 1-я Прокатная
В карьере Кимовского района водолазы нашли утопленника
В Туле рассмотрят уголовные дела о взятке в крупном размере
Туляка обвиняют в жестоком убийстве и иных действиях сексуального характера в отношении мужчины
Сотрудники завода HAVAL отравились в столовой предприятия
В Туле завершилась первая смена летнего отдыха для детей
Молодые специалисты из девяти регионов хотят работать в Тульской области
В Тульская области началась подготовка к переписи населения
В Ефремове "Volkswagen" занесло на ограждение
В Тульской области бабушка попала под колеса, пребегая дорогу в неположенном месте
Когда в тульских маршрутках можно будет оплатить проезд картой
Ночью в Узловой вспыхнула квартира
Погода в Туле 28 июня: дождь и сильный ветер
Кафе Вкуснов представили в летнем сезоне мороженое Carte D’or в формате скупинга