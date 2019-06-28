В Туле начал работу молодежный проект «Газон»

СЕГОДНЯ 17:35 2019-06-28T17:19:02+03:00

Организаторы решили сделать его еще более масштабным. Сюрпризом стало выступление Мари Краймбрери [фото, видео]

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Учитывая успех проекта в прошлом году – более ста тысяч туляков и гостей нашего города посетили площадки «Газона» – организаторы решили сделать его еще масштабнее.

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Накануне в атриуме Тульского кремля состоялось грандиозное открытие проекта «Газон». Больше мероприятий, партнеров проекта, акций и сюрпризов – все это ждет нас в ближайшие два месяца.

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С Днем молодежи, с началом активного и разнообразного досуга в рамках городского проекта всех гостей праздника поздравил глава администрации Тулы Евгений Авилов. Он отметил, что в Туле живут креативные и небезразличные к жизни города молодые люди, которые найдут для себя много интересных и полезных занятий на площадках проекта, которые развернутся на Казанской набережной.

Мари Краймбрери. AMORE.Открытие проекта ГАЗОН в атриуме Тульского кремля

Вечером все желающие принимали участие в творческих мастер-классах, подвижных играх, наслаждались концертной программой лучших тульских исполнителей и танцоров, а главным сюрпризом стало долгожданное выступление хедлайнера проекта Мари Краймбрери.

ИСТОЧНИК KP.RU