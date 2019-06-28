2019-06-28T17:19:02+03:00
Общество

В Туле начал работу молодежный проект «Газон»

Организаторы решили сделать его еще более масштабным. Сюрпризом стало выступление Мари Краймбрери [фото, видео]
Юлия КУДЫМОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Учитывая успех проекта в прошлом году – более ста тысяч туляков и гостей нашего города посетили площадки «Газона» – организаторы решили сделать его еще масштабнее.

.

.

Накануне в атриуме Тульского кремля состоялось грандиозное открытие проекта «Газон». Больше мероприятий, партнеров проекта, акций и сюрпризов – все это ждет нас в ближайшие два месяца.

.

.

С Днем молодежи, с началом активного и разнообразного досуга в рамках городского проекта всех гостей праздника поздравил глава администрации Тулы Евгений Авилов. Он отметил, что в Туле живут креативные и небезразличные к жизни города молодые люди, которые найдут для себя много интересных и полезных занятий на площадках проекта, которые развернутся на Казанской набережной.

Мари Краймбрери. AMORE.Открытие проекта ГАЗОН в атриуме Тульского кремля

Вечером все желающие принимали участие в творческих мастер-классах, подвижных играх, наслаждались концертной программой лучших тульских исполнителей и танцоров, а главным сюрпризом стало долгожданное выступление хедлайнера проекта Мари Краймбрери.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские в Ефремове установили подозреваемого в краже телефона
В Туле продолжаетсяработа по предотвращению подтоплений
В Туле ликвидирована свалка на улице 1-я Прокатная
В карьере Кимовского района водолазы нашли утопленника
В Туле рассмотрят уголовные дела о взятке в крупном размере
Туляка обвиняют в жестоком убийстве и иных действиях сексуального характера в отношении мужчины
Сотрудники завода HAVAL отравились в столовой предприятия
В Туле завершилась первая смена летнего отдыха для детей
Молодые специалисты из девяти регионов хотят работать в Тульской области
В Тульская области началась подготовка к переписи населения
В Ефремове "Volkswagen" занесло на ограждение
В Тульской области бабушка попала под колеса, пребегая дорогу в неположенном месте
Когда в тульских маршрутках можно будет оплатить проезд картой
Ночью в Узловой вспыхнула квартира
Погода в Туле 28 июня: дождь и сильный ветер
Кафе Вкуснов представили в летнем сезоне мороженое Carte D’or в формате скупинга