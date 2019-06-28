В Туле продолжаетсяработа по предотвращению подтоплений

СЕГОДНЯ 17:09 2019-06-28T17:09:33+03:00

По мере загрязнения проводится и очистка решеток дождеприемных колодцев от мусора и веток

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В пятницу, 28 июня, в городе продолжаются работы по недопущению подтоплений на улицах после обильных дождей.

По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина в прошлом году управлением была проведена работа по осмотру всей ливневой системы города и дефектовке участков, на которых скапливалась вода после обильных дождей.

По результатам этих проверок в текущем году проводятся ремонтные работы на 17 участках ливневой канализации, в частности, капитальные работы по реконструкции на ул. Коминтерна. На семи объектах работы полностью завершены.

В соответствии с графиком проводится обслуживание ливневок. Для этих целей в прошлом году администрацией города была приобретена каналопромывочная машина. Сегодня она проводила очистку системы на ул. Новомосковской. По мере загрязнения проводится и очистка решеток дождеприемных колодцев от мусора и веток.

ИСТОЧНИК KP.RU