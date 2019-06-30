Ждем возвращения лета в Тулу: где можно и нельзы купаться
Лето — замечательная пора для отдыха детей и взрослых. В теплые дни хочется отдохнуть у водоема, искупаться в реке или озере. Однако, беспечное поведение на водном объекте, неорганизованное и бесконтрольное купание таят в себе серьезную опасность.
При нырянии в незнакомых местах можно удариться головой, потерять сознание и погибнуть.
Детвора устраивает в воде игры, связанные с захватами других пловцов, плавает на бревнах, досках и самодельных плотах.
Бесконтрольно купающиеся дети часто допускают переохлаждение тела, испытывают судороги, которые сводят руку, а чаще ногу или обе ноги, что может привести к гибели.
Помните, что на водоемах запрещено:
- купаться в необследованных водоемах, в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с надписями о запрете купания;
- купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- прыгать в воду с сооружений, не приспособленных для этих целей;
- загрязнять и засорять водоемы;
- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах;
- приводить с собой животных в места массового отдыха населения на воде;
- управлять маломерным судном лицам в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения.
Напоминаем, что купание в водоемах, где оно запрещено, одна из основных причин гибели людей!
Отдыхая на водоемах, не оборудованных в соответствии с требованиями безопасности, вы подвергаете свою жизнь серьезной опасности!
Помните, что обязательное соблюдение всех правил поведения на воде – залог сохранения здоровья и спасения жизни многих людей!
Согласно постановлению администрации города Тулы от 15.05.2019 г. № 1568 «Об организации купального сезона в 2019 году» период купального сезона установлен с 1 июня по 31 августа.
Также определен перечень мест массового отдыха населения на водоемах и реках в муниципальном образовании город Тула. Согласно перечню купаться можно:
в Зареченском территориальном округе:
- зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково);
- пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо);
в Привокзальном территориальном округе:
- зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщевка, КФХ база отдыха «Велесов лес»);
в Пролетарском территориальном округе:
- зона отдыха «Золотой петушок» (пруд с. Высокое);
в Советском территориальном округе:
- средний пруд на территории ЦПКиО им. П.П. Белоусова;
в Центральном территориальном округе:
- зона отдыха на реке Воронка, пляж № 1;
- зона отдыха на реке Воронка, пляж № 2;
- зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое).
ИСТОЧНИК KP.RU