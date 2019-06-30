2019-06-28T16:55:36+03:00
Общество

Ждем возвращения лета в Тулу: где можно и нельзы купаться

Одной из основных причин гибели людей на водных объектах является купание в неустановленных местах
Юлия КУДЫМОВА
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Лето — замечательная пора для отдыха детей и взрослых. В теплые дни хочется отдохнуть у водоема, искупаться в реке или озере. Однако, беспечное поведение на водном объекте, неорганизованное и бесконтрольное купание таят в себе серьезную опасность.

При нырянии в незнакомых местах можно удариться головой, потерять сознание и погибнуть.

Детвора устраивает в воде игры, связанные с захватами других пловцов, плавает на бревнах, досках и самодельных плотах.

Бесконтрольно купающиеся дети часто допускают переохлаждение тела, испытывают судороги, которые сводят руку, а чаще ногу или обе ноги, что может привести к гибели.

Помните, что на водоемах запрещено:

- купаться в необследованных водоемах, в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с надписями о запрете купания;

- купаться в состоянии алкогольного опьянения;

- прыгать в воду с сооружений, не приспособленных для этих целей;

- загрязнять и засорять водоемы;

- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах;

- приводить с собой животных в места массового отдыха населения на воде;

- управлять маломерным судном лицам в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения.

Напоминаем, что купание в водоемах, где оно запрещено, одна из основных причин гибели людей!

Отдыхая на водоемах, не оборудованных в соответствии с требованиями безопасности, вы подвергаете свою жизнь серьезной опасности!

Помните, что обязательное соблюдение всех правил поведения на воде – залог сохранения здоровья и спасения жизни многих людей!

Согласно постановлению администрации города Тулы от 15.05.2019 г. № 1568 «Об организации купального сезона в 2019 году» период купального сезона установлен с 1 июня по 31 августа.

Также определен перечень мест массового отдыха населения на водоемах и реках в муниципальном образовании город Тула. Согласно перечню купаться можно:

в Зареченском территориальном округе:

- зона отдыха «Хомяковские поляны» (пруд п. Хомяково);

- пляж «Обидимо» (пруд с. Обидимо);

в Привокзальном территориальном округе:

- зона отдыха «Велесов лес» (пруд д. Борщевка, КФХ база отдыха «Велесов лес»);

в Пролетарском территориальном округе:

- зона отдыха «Золотой петушок» (пруд с. Высокое);

в Советском территориальном округе:

- средний пруд на территории ЦПКиО им. П.П. Белоусова;

в Центральном территориальном округе:

- зона отдыха на реке Воронка, пляж № 1;

- зона отдыха на реке Воронка, пляж № 2;

- зона отдыха «Ильинка» (пруд д. Крутое).

ИСТОЧНИК KP.RU

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