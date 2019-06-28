2019-06-28T16:37:32+03:00
Общество

В Туле ликвидирована свалка на улице 1-я Прокатная

С территории пришлось вывезти 160 кубометров мусора
Юлия КУДЫМОВА
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Вопрос образования свалки рассматривался на оперативном совещании при губернаторе Тульской области Алексее Дюмине.

Несанкционированную свалку создали сами жители, большинство из которых не имели договоров на вывоз мусора. Глава региона акцентировал внимание на том, что в своих обращениях жители винят в образовании свалок городские власти. Таких обращений поступает много, хотя зачастую это дело рук самих жителей.

В связи с труднодоступностью места несанкционированного складирования мусора работы приходилось проводить вручную.

По итогам работы порядка полутора месяцев ушло у управления благоустройства на ликвидацию свалки. Было вывезено 160 кубометров мусора. В настоящее время территория расчищена. Администрация города Тулы также выражает надежду, что жители этой улицы впредь не станут захламлять место, рядом с которым живут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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