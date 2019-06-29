На мать-алиментщицу из Кимовска заведено уголовное дело

СЕГОДНЯ 12:51 2019-06-28T14:55:59+03:00

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Кимовской межрайонной прокуратурой утвержден обвинительный акт по уголовному делу по обвинению 23-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в неоднократной неуплате родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей.

В ходе дознания установлено, что она обязана выплачивать на содержание двоих несовершеннолетних детей алименты в размере 1/3 части всех видов заработка ежемесячно. Постановлением мирового судьи судебного участка №21 Кимовского судебного района от 21 января женщина привлечена к административной ответственности за неуплату алиментов, однако должных выводов не сделала и алиментные платежи не вносила.

В результате неуплаты алиментов с февраля текущего года образовалась задолженность в размере 50 489 рублей 54 копейки.

Уголовное дело направлено в Кимовский городской суд Тульской области для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU