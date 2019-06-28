2019-06-28T14:49:31+03:00
Общество

В Туле рассмотрят уголовные дела о взятке в крупном размере

Всего подозреваемый получил денежные средства в общей сумме 185 000 рублей
Юлия КУДЫМОВА
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Прокуратура Тульской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего врио директора «Центра технического надзора и эксплуатации зданий и сооружений учреждений здравоохранения».

Его обвиняют в получении должностным лицом крупной взятки за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям, а равно за общее покровительство по службе.

Следствием установлено, что в период с 25 апреля по 1 ноября 2018 обвиняемый регулярно получал от предпринимателя, занимавшегося поставками в учреждения здравоохранения Тульской области медицинского оборудования и комплектующих к нему, незаконное денежное вознаграждение за оказание общего покровительства. Всего за указанный период подозреваемый получил денежные средства в общей сумме 185 000 рублей.

28 июня 2019 года уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении обвиняемого в даче взятки, направлено в этот же суд 20 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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