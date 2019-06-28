2019-06-28T14:10:51+03:00
Общество

Туляка обвиняют в жестоком убийстве и иных действиях сексуального характера в отношении мужчины

Юлия КУДЫМОВА
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Следком Тулы завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины. Туляка обвиняют в убийстве, совершенном с особой жестокостью, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера и по статье "иные действия сексуального характера с применением насилия и использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные с особой жестокостью".

По версии следствия, вечером 4 октября 2018 года обвиняемый распивал спиртные напитки под автомобильным мостом на ул. Пролетарская Набережная совместно с тремя своими знакомыми, среди которых была и женщина. На почве распития спиртного обвиняемый попытался выяснить у одного из мужчин, вступал ли он в половую связь с присутствовавшей с ними женщиной.

В ходе беседы между мужчинами произошел конфликт. Действуя на почве ревности, обвиняемый подошел к мужчине, лежавшему на земле, и начал его избивать руками и ногами, после чего вооружился складным ножом и нанес им несколько ударов потерпевшему в область груди, левой кисти и шеи. В завершение преступных действий обвиняемый совершил в отношении потерпевшего иные действия сексуального характера.

Совокупностью собранных по уголовному делу доказательств вина обвиняемого в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается в полном объеме. На основании ходатайства следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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