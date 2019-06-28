Сотрудники завода HAVAL отравились в столовой предприятия

СЕГОДНЯ 12:48 2019-06-28T12:48:31+03:00

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В соцсетях один из рабочих, 21-летний Роман У., рассказал, что кроме заводской столовой в день отравления нигде не питался. Парень проработал на заводе, открывшемся 5 июня этого года, всего две недели.

Девушка Виктория сообщила, что ее мужу также стало нехорошо после обеда в столовой предприятия.

Представители компании «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» обратились в Роспотребнадзор для выяснения причин произошедшего. Причины недомогания сотрудников выясняются.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области информирует, что 26 июня зарегистрировано 15 случаев подозрения на кишечную инфекцию среди посетителей столовой завода ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус».

9 человек из числа обратившихся с легкими формами заболевания госпитализированы в стационары Новомосковска и Донского. 6 человек с клиническими признаками кишечной инфекции наблюдаются амбулаторно.

Управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия. Столовая закрыта. Угрозы распространения инфекции нет.

ИСТОЧНИК KP.RU