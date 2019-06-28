В Туле завершилась первая смена летнего отдыха для детей

СЕГОДНЯ 12:36 2019-06-28T12:37:45+03:00

На организацию летней оздоровительной кампании из областного бюджета выделено 510 млн рублей, из них 42 млн - на укрепление материально-технической базы лагерей

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В четверг, 27 июня, состоялась пресс-конференция по итогам первой смены летнего отдыха детей и их оздоровления на территории Тульской области.

За это время в летних учреждениях отдохнуло 34 293 школьника, что составляет 26,1% от их общего числа. Из них 5158 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В летний период текущего года отдых детей организуется на базе 474 учреждений региона. Помимо Тульской области дети также побывают в здравницах побережья Краснодарского края, Республики Крым, Ставропольского края и в Республике Беларусь.

По итогам лета планируется охватить всеми формами организованного отдыха порядка 92-х тысяч несовершеннолетних, что соответствует уровню прошлого года.

По поручению губернатора Алексея Дюмина в целях контроля за обеспечением комплексной безопасности детей в период пребывания их на отдыхе проводятся оперативные выезды. Работает «горячая линия» 8-(4872)-24-51-99, которая принимает сигналы от родителей.

В текущем году кадровый состав лагерей полностью укомплектован. При оформлении на работу строго соблюдаются необходимые требования. Все сотрудники представляют документы об образовании и квалификации, прохождении медицинских осмотров, отсутствия судимости.

В июне были организованы 3 профильные смены по типу «Мать и дитя». В санатории «Велегож» курс реабилитации прошли 97 детей-инвалидов. В областной профильный лагерь для детей-инвалидов, страдающих аутизмом, «Лицом к миру» приехали 80 детей. Областной профильный лагерь для одаренных детей-инвалидов «Гармония души» принял 60 человек, а областной профильный лагерь «Давай дружить!» - 54.

Также для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на базе центра отдыха «Новая волна» организован областной профильный лагерь «Маленькая страна», где отдохнули 75 человек.

По линии молодежной политики региона осуществлен заезд в областной профильный лагерь «Юнармеец» 80 ребят. В международным детском центре «Артек» отдохнули 10 юных туляков.

На организацию летней оздоровительной кампании из областного бюджета выделено 510 млн рублей, из них 42 млн - на укрепление материально-технической базы лагерей.

ИСТОЧНИК KP.RU