Молодые специалисты из девяти регионов хотят работать в Тульской области

СЕГОДНЯ 12:24 2019-06-28T12:26:31+03:00

Создание условий для реализации потенциала молодых людей и вовлечение их в работу по развитию региона – один из важных факторов экономического роста

Изменить размер текста: A A

С 29 мая по 26 июня желающие реализовать себя на благо Тульской области, подавали заявки на участие в проекте «Команда развития».

Всего была подана 1171 заявка: 43% кандидатов – в возрасте от 22 до 24 лет, 57% - от 25 до 30 лет.

Большинство из них работают в должностях специалистов, главных или ведущих специалистов и помощников, на втором месте – студенты и выпускники вузов.

Интерес к проекту проявили молодые люди из девяти субъектов РФ: Тульской, Московской, Орловской, Калужской, Воронежской, Рязанской, Вологодской и Челябинской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа.

Создание условий для реализации потенциала молодых людей и вовлечение их в работу по развитию региона – один из важных факторов экономического роста. Проект поддержали ключевые учебные заведения и предприятия Тульской области. Благодаря этому в конкурсе приняли участие как выпускники этого года, так и уже работающие молодые специалисты.

18% участников уже начали управленческую карьеру (занимают должности от руководителя подразделения до руководителя организации). Это говорит о том, что к участию в проекте удалось привлечь наиболее активную и мотивированную молодежь, молодых предпринимателей области.

После обработки результатов заочного отбора кандидаты, получившие максимальное количество баллов, пройдут в очный этап проекта. По его итогам будут определены победители и сформирована «Команда развития» Тульской области. Затем они пройдут образовательную программу, в рамках которой подготовят проекты по развитию предприятий и органов власти Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU