В Тульская области началась подготовка к переписи населения

СЕГОДНЯ 12:16 2019-06-28T12:16:02+03:00

В настоящее время уполномоченные по переписи населения и инструкторы районного уровня актуализируют электронную базу домов всех городских и сельских населенных пунктов

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Сегодня, 28 июня, состоялось заседание комиссии по подготовке и проведению в регионе Всероссийской переписи населения 2020 года. Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года и будет 12-й в истории России. Она будет проводиться:

- через Интернет, где каждый сможет заполнить переписной лист самостоятельно (с 1 по 25 октября 2020 года); - путем сбора переписчиком информации с помощью планшетного компьютера, что существенно упростит дальнейшую обработку данных; - традиционным способом - переписчики будут приходить к людям на дом и получать их ответы, заполняя обычные бумажные переписные листы.

Граждане, которые не захотят принять переписчика у себя дома, смогут прийти на стационарный участок.

В Тульской области уже идет подготовка к переписи. В настоящее время уполномоченные по переписи населения и инструкторы районного уровня актуализируют электронную базу домов всех городских и сельских населенных пунктов.

Следующий этап подготовительных работ пройдет с 1 по 31 августа 2019 года. Регистраторы займутся актуализацией списков адресов домов и картографического материала путем натурного обхода и сверки на местности имеющихся данных. При этом они также должны проверять наличие указателей с названиями улиц, номеров домов и квартир, обращать внимание на освещение улиц, дворов и подъездов.

Деление территории на регистраторские участки будет осуществляться исходя из средней нормы нагрузки на регистратора – 600 домов.

Галина Якушкина отметила важность участия каждого жителя Тульской области в переписи населения и обратила особое внимание на вопросы обеспечения безопасности.

Также было подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии Туластата и избирательной комиссии Тульской области по вопросам подготовки и проведения в регионе Всероссийской переписи населения 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU