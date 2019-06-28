2019-06-28T11:40:42+03:00
Общество

В Ефремове "Volkswagen" занесло на ограждение

Юлия КУДЫМОВА
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В четверг, 27 июня, в 22:45 на 321-ом километре автодороги М-4 «Дон» городского округа города Ефремов произошло ДТП.

30-летний водитель автомобиля «Volkswagen Tiguan», по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на железобетонное ограждение, после чего автомобиль перевернулся.

В результате ДТП пострадали: водитель и 34-летняя пассажирка автомобиля «Volkswagen». Пострадавшие получили различные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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