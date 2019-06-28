В Тульской области бабушка попала под колеса, пребегая дорогу в неположенном месте
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В четверг, 27 июня, в 19:30 на 46-ом километре автодороги «Тула – Новомосковск» Узловского района произошло ДТП.
30-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21102» совершил наезд на пешехода - 73-летнюю пожилую женщину.
По предварительной информации, пенсионерка переходила проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.
В результате ДТП женщина получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.
ИСТОЧНИК KP.RU