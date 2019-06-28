Когда в тульских маршрутках можно будет оплатить проезд картой

СЕГОДНЯ 10:08 2019-06-28T10:19:12+03:00

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В четверг, 27 июня, в администрации Тулы состоялось совещание с представителями транспортных компаний по вопросам внедрения на городском пассажирском транспорте контрольно-кассового оборудования и оборудования безналичной оплаты проезда.

Представители транспортных компаний заявили о том, что вопрос по оснащению транспортных средств контрольно-кассовым оборудованием прорабатывается. Но в связи с вводимым на законодательном уровне моратория по применению штрафов, связанных с неиспользованием контрольно-кассовой техники, сроки оснащения транспортных средств кассовыми аппаратами продлевается до 1 июля 2020 года.

Перевозчики не укладываются в обозначенный на совещании в марте текущего года срок внедрения безналичной оплаты проезда до 1 июля 2019 года. И, несмотря на то, что компания-перевозчик прорабатывает вопрос внедрения безналичной оплаты, реальная возможность оплатить проезд в автолайнах банковской картой появится у горожан только через год, к 1 июля 2020 года.

Отметим, что новая транспортная стратегия города предусматривает создание транспортного оператора, который будет взаимодействовать как с частными, так и с муниципальными транспортными предприятиями, оплачивать стоимость километра пробега, при выполнении ряда требований:

- транспорт малой и средней вместимости не старше трех лет;

- возможность безналичной оплаты;

- оборудован для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья и др.

Таким образом, у перевозчиков не будет возможности диктовать условия работы, как это делается сейчас (от вопросов установления тарифа на перевозку до возможности безналичной оплаты). Перевозчик будет соблюдать ряд требований, которые будут определены транспортным оператором, и получать оплату за километр пробега, а не за количество перевезенных пассажиров.

Также в ходе совещания главным было озвучено требование об усилении контроля со стороны руководителей транспортных предприятий за водительским составом в части соблюдения требований безопасности дорожного движения, соблюдения Правил дорожного движения, необходимости более тщательного прохождения предрейсового контроля и инструктажа, а также о необходимости принятии мер к водителям-нарушителям.

ИСТОЧНИК KP.RU