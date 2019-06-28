Ночью в Узловой вспыхнула квартира

СЕГОДНЯ 10:04 2019-06-28T10:04:17+03:00

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Ночью, 28 июня, в 01:25 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре. Возгорание произошло в квартире, расположенной в Узловой на улице Полевая.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-30 и автолестница для работы на верхних этажах здания. По прибытии на место происшествия в 01:28, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 01:31.

Пострадавших нет. В результате происшествия в коридоре квартиры сгорел встроенный шкаф. Закоптились стены и потолки по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU