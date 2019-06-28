Погода в Туле 28 июня: дождь и сильный ветер
Вечером - сильный дождь, возможны грозы и сильный ветер до 17 м/с.
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В пятницу, 28 июня, в Туле ожидается пасмурная погода, небольшой дождь, +12..14°, ветер западный, сильный, порывы до 12 м/с. Давление заметно ниже нормы. Геомагнитное поле спокойное.
Вечером - сильный дождь, возможны грозы и сильный ветер до 17 м/с.
Ближайшей ночью пасмурная погода, небольшой дождь, температура +9..11°. Давление заметно ниже нормы.
ИСТОЧНИК KP.RU