В Туле по ряду адресов отключат газ в связи с работами по техобслуживанию

СЕГОДНЯ 16:35 2019-06-27T16:35:24+03:00

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АО «Тулагоргаз» информирует о временной приостановке газоснабжения по некоторым адресам. Техническое обслуживание и проверка герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения проводится с 12:00 до 20:00.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит от обеспечения доступа газовиков в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит и колонок.

Работы будут проводиться по следующим адресам:

1 июля:

- ул. Пузакова, д.25, подъезды №№ 1, 2;

2 июля:

- ул. Первомайская, д.18а;

- ул. Пузакова, д.25, подъезды №№ 3, 4;

- ул. М. Горького, д.5, подъезд № 1;

3 июля:

- ул. Академика Павлова, д.34;

- ул. Пузакова, д.25, подъезды №№ 5, 6;

- Красноармейский пр., д.32;

4 июля:

- ул. Академика Павлова, д.1а;

- ул. Прокудина, д.7/13; ул. Ползунова, д.13/7;

- ул. Пузакова, д.25, подъезд № 7;

- ул. М. Горького, д.5, подъезд № 2;

- Красноармейский пр., д.32;

8 июля:

- пр. Ленина, д.131а;

- ул. Кутузова, д.36, подъезд № 1;

9 июля:

- ул. Кутузова, д.36, подъезд № 2;

- ул. М. Горького, д.5, подъезд № 3;

- Одоевское ш., д.100;

10 июля:

- ул. Седова, д.31в;

- Одоевское ш., д.100;

11 июля:

- ул. М. Горького, д.5, подъезд № 4;

12 июля

- пр. Ленина, д.52б;

15 июля:

- ул. Седова, д.33а;

- 2-й проезд Гастелло, д.17, к. 1, подъезд № 3;

16 июля:

- ул. Гоголевская, д.54а;

- ул. 1-я Озерная, д.5;

- ул. Зеркальная 1-я, д.2/18; ул. Радищева, д.18/2;

- 2-й проезд Гастелло, д.17, к. 1, подъезд № 4;

- ул. М. Горького, д.5, подъезд № 5;

17 июля:

- пр. Ленина, д.18;

- пр. Ленина, д.116, подъезд № 1;

18 июля:

- ул. Оружейная, д.23;

- пр. Ленина, д.116, подъезд № 2;

- ул. М. Горького, д.5, подъезд № 6;

24 июля:

- пр. Ленина, д.24;

- ул. Сойфера, д.37.

Для справки: в соответствии с Постановлением правительства РФ № 410 не реже одного раза в год специалисты компании «Тулагоргаз» должны проводить техническое обслуживание внутридомового газового оборудования с проверкой герметичности газопроводов.

Если по какой-то причине жители не могут присутствовать дома в день проведения проверки, просьба заранее обратиться в отдел по работе с клиентами для вызова мастера и проведения технического обслуживания в удобное время по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37, либо сделать заявку на сайте организации.

ИСТОЧНИК KP.RU