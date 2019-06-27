В Туле по ряду адресов отключат газ в связи с работами по техобслуживанию
АО «Тулагоргаз» информирует о временной приостановке газоснабжения по некоторым адресам. Техническое обслуживание и проверка герметичности газопроводов с временной приостановкой газоснабжения проводится с 12:00 до 20:00.
Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит от обеспечения доступа газовиков в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит и колонок.
Работы будут проводиться по следующим адресам:
1 июля:
- ул. Пузакова, д.25, подъезды №№ 1, 2;
2 июля:
- ул. Первомайская, д.18а;
- ул. Пузакова, д.25, подъезды №№ 3, 4;
- ул. М. Горького, д.5, подъезд № 1;
3 июля:
- ул. Академика Павлова, д.34;
- ул. Пузакова, д.25, подъезды №№ 5, 6;
- Красноармейский пр., д.32;
4 июля:
- ул. Академика Павлова, д.1а;
- ул. Прокудина, д.7/13; ул. Ползунова, д.13/7;
- ул. Пузакова, д.25, подъезд № 7;
- ул. М. Горького, д.5, подъезд № 2;
- Красноармейский пр., д.32;
8 июля:
- пр. Ленина, д.131а;
- ул. Кутузова, д.36, подъезд № 1;
9 июля:
- ул. Кутузова, д.36, подъезд № 2;
- ул. М. Горького, д.5, подъезд № 3;
- Одоевское ш., д.100;
10 июля:
- ул. Седова, д.31в;
- Одоевское ш., д.100;
11 июля:
- ул. М. Горького, д.5, подъезд № 4;
12 июля
- пр. Ленина, д.52б;
15 июля:
- ул. Седова, д.33а;
- 2-й проезд Гастелло, д.17, к. 1, подъезд № 3;
16 июля:
- ул. Гоголевская, д.54а;
- ул. 1-я Озерная, д.5;
- ул. Зеркальная 1-я, д.2/18; ул. Радищева, д.18/2;
- 2-й проезд Гастелло, д.17, к. 1, подъезд № 4;
- ул. М. Горького, д.5, подъезд № 5;
17 июля:
- пр. Ленина, д.18;
- пр. Ленина, д.116, подъезд № 1;
18 июля:
- ул. Оружейная, д.23;
- пр. Ленина, д.116, подъезд № 2;
- ул. М. Горького, д.5, подъезд № 6;
24 июля:
- пр. Ленина, д.24;
- ул. Сойфера, д.37.
Для справки: в соответствии с Постановлением правительства РФ № 410 не реже одного раза в год специалисты компании «Тулагоргаз» должны проводить техническое обслуживание внутридомового газового оборудования с проверкой герметичности газопроводов.
Если по какой-то причине жители не могут присутствовать дома в день проведения проверки, просьба заранее обратиться в отдел по работе с клиентами для вызова мастера и проведения технического обслуживания в удобное время по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37, либо сделать заявку на сайте организации.
ИСТОЧНИК KP.RU