2019-06-27T15:33:34+03:00
Общество

В Туле сдают демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia

Анна ЖУКОВА
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27 июня в Тульском колледже строительства и отраслевых технологий проходит демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia в компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы».

Организация и проведение демонстрационного экзамена являются одним из основных направлений, реализуемых в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». Для его проведения на территории региона в государственных учреждениях, реализующих программы среднего профессионального образования, аккредитованы 25 площадок.

«Демонстрационный экзамен – это новая форма итоговой аттестации, так называемое ЕГЭ для среднего профессионального образования. Это открытая аттестация будущего специалиста в присутствии экзаменационной комиссии, преподавателей и работодателей. Ребята могут показать, на что они реально способны, в специально созданных для них производственных условиях», - отметила министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.

По словам министра, в этом году первые в штатном режиме сдают демонстрационный экзамен 79 человек. Он проводится по четырем компетенциям - «Веб-дизайн и разработка», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Поварское дело». В режиме апробации по самым разным компетенциям его сдают 685 человек.

Алевтина Шевелева также отметила, что по итогам демонстрационного экзамена студенты получат диплом о среднем профессиональном образовании и специальный Паспорт компетенций (Skills Passport). Их данные внесут в базу, доступную всем ведущим предприятиям-работодателям для поиска и подбора специалистов.

Планируется, что в рамках нацпроекта «Образование» к 2024 году выпускники не менее 50% всех учреждений среднего профессионального образования Тульской области должны будут проходить государственную итоговую аттестацию в формате демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills.

ИСТОЧНИК KP.RU

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