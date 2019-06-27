Юрий Цкипури награжден почетным знаком «За вклад в развитие законодательства и парламентаризма»

СЕГОДНЯ 14:15 2019-06-27T14:15:37+03:00

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В четверг, 27 июня, в ходе заседания Тульской областной Думы состоялось награждение жителей региона.

В числе награжденных – Глава города Тулы Юрий Цкипури. Градоначальнику вручен почетный знак Тульской областной Думы «За вклад в развитие законодательства и парламентаризма».

– Я благодарен областным депутатам за высокую оценку моей деятельности, – сказал мэр. – Подчеркну, что органы местного самоуправления города Тулы работают в тесном взаимодействии с региональным парламентом. Вместе мы реализуем программу социально-экономического развития Тульской области, инициированную Губернатором Алексеем Геннадьевичем Дюминым. Наша совместная деятельность направлена на развитие региона и улучшение качества жизни туляков.

ИСТОЧНИК KP.RU