Юрий Цкипури награжден почетным знаком «За вклад в развитие законодательства и парламентаризма»
В четверг, 27 июня, в ходе заседания Тульской областной Думы состоялось награждение жителей региона.
В числе награжденных – Глава города Тулы Юрий Цкипури. Градоначальнику вручен почетный знак Тульской областной Думы «За вклад в развитие законодательства и парламентаризма».
– Я благодарен областным депутатам за высокую оценку моей деятельности, – сказал мэр. – Подчеркну, что органы местного самоуправления города Тулы работают в тесном взаимодействии с региональным парламентом. Вместе мы реализуем программу социально-экономического развития Тульской области, инициированную Губернатором Алексеем Геннадьевичем Дюминым. Наша совместная деятельность направлена на развитие региона и улучшение качества жизни туляков.
ИСТОЧНИК KP.RU