2019-06-27T14:15:37+03:00
Политика

Юрий Цкипури награжден почетным знаком «За вклад в развитие законодательства и парламентаризма»

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В четверг, 27 июня, в ходе заседания Тульской областной Думы состоялось награждение жителей региона.

В числе награжденных – Глава города Тулы Юрий Цкипури. Градоначальнику вручен почетный знак Тульской областной Думы «За вклад в развитие законодательства и парламентаризма».

– Я благодарен областным депутатам за высокую оценку моей деятельности, – сказал мэр. – Подчеркну, что органы местного самоуправления города Тулы работают в тесном взаимодействии с региональным парламентом. Вместе мы реализуем программу социально-экономического развития Тульской области, инициированную Губернатором Алексеем Геннадьевичем Дюминым. Наша совместная деятельность направлена на развитие региона и улучшение качества жизни туляков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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