2019-06-27T12:37:29+03:00
Происшествия

Пропавших в Щекино 14-летних подростков нашли живыми и здоровыми

Анна ЖУКОВА
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Пропавшие в Щекинском районе подростки найдены. В поисковых мероприятиях были задействованы полицейские, волонтеры и неравнодушные граждане. Информация о розыске детей передавалась охранным организациям, проверялись магазины, парки, скверы, чердаки и подвалы. Полицией отрабатывались версии как нахождения пропавших в районном центре, так и за его пределами.

Сегодня, 27 июня, около 12:00, охранник одного из магазинов Тулы обратил внимание на двух подростков, которые пытались спрятаться от дождя и согреться. По описанию они были похожи на разыскиваемых. Мужчина сообщил об этом по всем телефонам, указанным в имеющейся о поиске информации. При проверке подтвердилось, что подростки в магазине – именно разыскиваемые.

По предварительным данным, никаких противоправных действий в отношении них не совершалось, угроз жизни и здоровью нет. Полицией ведётся работа по выяснению всех деталей случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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