В Тульской области появится система весогабаритного контроля

СЕГОДНЯ 12:30 2019-06-27T12:30:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Соответствующий контракт заключили ГУ ТО «Тулаупрадор» и ПАО «Ростелеком». Автоматическая система весогабаритного контроля позволит увеличить срок службы дорожного полотна и повысить безопасность движения.

Автоматические пункты весогабаритного контроля (АПВГК) появятся на дорогах регионального и межмуниципального значения. Встроенная интеллектуальная система фото- и видеосъемки АПВГК будет считывать весогабаритные параметры и регистрационные знаки транспортных средств. Также будут фиксироваться нарушения правил дорожного движения, в том числе превышение скорости, выезд на встречную полосу и проезд по обочине.

Главные преимущества АПВГК по сравнению со стационарными и передвижными пунктами весогабаритного контроля — возможность контролировать транспорт без его остановки или снижения скорости, а также проверять наличие специального разрешения в федеральной и региональной системе без участия представителя владельца дороги и сотрудника ГИБДД.

«Бороться с нарушителями и помогать сохранению дорожного полотна может только объективная система мониторинга и контроля, которая работает в круглосуточном режиме 365 дней в году. Надо особо отметить, что работа всех компонентов системы контроля габаритов и веса подлежит самому жесткому независимому надзору. Оборудование проходит обязательную сертификацию, соответствует ГОСТам по метрологии, а поверка технических средств на корректность измерений проводится не менее одного раз в год», — сказал директор по прикладным проектам «Ростелекома» Игорь Зимин.

«Ростелеком» лидирует в сегменте создания цифровых систем весогабаритного контроля в стране. Более половины всех действующих в России АПВГК (47 из 93) были построены и эксплуатируются с участием «Ростелекома» (по госконтрактам, договорам лизинга или аренды, в рамках концессии или субподрядных договоров). Компания намерена и далее принимать участие в создании цифровых систем весогабаритного контроля, применяя накопленную экспертизу и опыт, долгосрочные отношения с отечественными производителями профильного оборудования и программного обеспечения.

В ближайшие годы сегмент цифровых систем весогабаритного контроля ожидает стремительный рост. В национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» определено, что до конца 2023 года в стране будет построено 387 АПВГК на автотрассах федерального значения, а до конца 2024 года — еще 366 пунктов на трассах регионального и межмуниципального значения во всех субъектах РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU