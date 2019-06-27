Туляк дважды крал парфюм в одном и том же супермаркете
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В Туле полицейскими задержан мужчина, подозреваемый в совершении двух краж из одного и того же супермаркета в течение двух дней подряд.
По предварительным данным, злоумышленник оба раза забирал парфюмерную продукцию, прятал её и выходил из торгового зала.
При просмотре записей камер видеонаблюдения удалось установить факты противоправных деяний и выяснить личность подозреваемого. 31-летний неработающий ранее судимый местный житель признался в содеянном. Сейчас полицейские областной столицы выясняют все детали его незаконной деятельности.
ИСТОЧНИК KP.RU