Туляк дважды крал парфюм в одном и том же супермаркете

СЕГОДНЯ 12:25 2019-06-27T12:25:15+03:00

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В Туле полицейскими задержан мужчина, подозреваемый в совершении двух краж из одного и того же супермаркета в течение двух дней подряд.

По предварительным данным, злоумышленник оба раза забирал парфюмерную продукцию, прятал её и выходил из торгового зала.

При просмотре записей камер видеонаблюдения удалось установить факты противоправных деяний и выяснить личность подозреваемого. 31-летний неработающий ранее судимый местный житель признался в содеянном. Сейчас полицейские областной столицы выясняют все детали его незаконной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU