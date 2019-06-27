Кимовчанин пырнул мужчину ножом в очереди за билетами на автобус

СЕГОДНЯ 11:41 2019-06-27T11:41:36+03:00

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Двое мужчин не поделили место в очереди на автостанции. После взаимных словесных оскорблений в ход пошли кулаки. Один из драчунов порезал другому шею острым предметом, но, испугавшись последствий, с места происшествия скрылся. Пострадавшему была своевременно оказана медицинская помощь, после чего он обратился в полицию.

Опросив очевидцев, полицейские довольно быстро нашли схожего по приметам мужчину. Его причастность к случившемуся подтвердилась. 60-летний ранее судимый местный житель во всем признался. В межмуниципальном отделе МВД России «Кимовский» проводится работа по установлению всех деталей случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU