Алексей Дюмин поздравил жителей региона с Днем молодежи
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«Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем российской молодежи!
Это праздник энергичных, целеустремленных людей, которые своим трудом, талантом и энтузиазмом определяют настоящее и будущее нашей страны.
Сегодня именно вы продолжаете традиции легендарных тульских мастеров, работаете на промышленных предприятиях, в образовательных учреждениях, бизнес-структурах.
Опираясь на опыт старшего поколения, вы вносите серьезный вклад в развитие региона. Тульская область гордится вами!
Желаю вам здоровья, удачи, ярких идей и успехов во всех начинаниях!», говорится в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU