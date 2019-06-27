Алексей Дюмин поздравил жителей региона с Днем молодежи

СЕГОДНЯ 11:21 2019-06-27T11:21:08+03:00

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«Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем российской молодежи!

Это праздник энергичных, целеустремленных людей, которые своим трудом, талантом и энтузиазмом определяют настоящее и будущее нашей страны.

Сегодня именно вы продолжаете традиции легендарных тульских мастеров, работаете на промышленных предприятиях, в образовательных учреждениях, бизнес-структурах.

Опираясь на опыт старшего поколения, вы вносите серьезный вклад в развитие региона. Тульская область гордится вами!

Желаю вам здоровья, удачи, ярких идей и успехов во всех начинаниях!», говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU