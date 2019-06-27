Туляк привязал свою собаку к забору Центрального парка и больше за ней не вернулся

СЕГОДНЯ 11:01 2019-06-27T11:01:32+03:00

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Утром 26 июня возле площадки для выгула собак со стороны ул. Тульского Рабочего Полка мужчина привязал к забору своего пса и ушёл. Вечером собаководы забили тревогу, потому что, к их изумлению, пёс просидел привязанным целый день, а его хозяин так и не вернулся.

Администрация ЦПКиО им. П.П.Белоусова пыталась пристроить «подкидыша» в добрые руки через официальную группу «Вконтакте». Сообщается, что собаку забрал себе неравнодушный туляк.

ИСТОЧНИК KP.RU