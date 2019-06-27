Туляк привязал свою собаку к забору Центрального парка и больше за ней не вернулся
.
Изменить размер текста:
Утром 26 июня возле площадки для выгула собак со стороны ул. Тульского Рабочего Полка мужчина привязал к забору своего пса и ушёл. Вечером собаководы забили тревогу, потому что, к их изумлению, пёс просидел привязанным целый день, а его хозяин так и не вернулся.
Администрация ЦПКиО им. П.П.Белоусова пыталась пристроить «подкидыша» в добрые руки через официальную группу «Вконтакте». Сообщается, что собаку забрал себе неравнодушный туляк.
ИСТОЧНИК KP.RU