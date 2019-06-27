2019-06-27T10:33:59+03:00
Общество

На Казанской набережной Тулы состоялся Бал медалистов

Анна ЖУКОВА
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Вечером 26 июня на Казанской набережной состоялся городской бал медалистов «OPEN AIR». И даже начавшийся дождь не помешал выпускникам веселиться. Всего в мероприятии приняли участие 349 выпускников из 56 образовательных учреждений.

В Туле Бал медалистов проводится ежегодно с 2002 года. В этом году он впервые прошёл на открытом воздухе. Больше всего медалистов оказалось среди выпускников гуманитарно-математического лицея имени Героя России Д. Е. Горшкова, лицея № 2 имени Б. А. Слободскова, а также гимназий № 1 и 11. Помимо медалей, выпускники получили памятные дипломы и сувениры.

Подробнее в фоторепортаже Алексея Фокина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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