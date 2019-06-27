В Воловском районе на пожаре пострадал человек
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27 июня в 08:09 на пульт диспетчера службы спасения поступило сообщение о возгорании в квартире в Воловском районе, в п. Горный, на ул. Зеленая.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета и добровольная пожарная команда «КНИ».
По прибытии на место происшествия в 08:11, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 08:17.
Имеется пострадавший. В результате происшествия частично выгорела одна из комнат.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU