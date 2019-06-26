В Туле продолжаются работы по ремонту дорог и тротуаров

СЕГОДНЯ 16:41 2019-06-26T16:41:22+03:00

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В настоящее время в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведутся ремонтные работы на Одоевском путепроводе, ул. Пржевальского, ул. Новотульской, ул. Д. Гумилевской, ул. Майской, ул. Пролетарской, Одоевском шоссе, ул. Хворостухина, ул. Бондаренко, на Новомедвенском проезде.

Готовность по двум объектам – Одоевскому путепроводу и ул. Д. Гумилевской – составляет уже более 95%, на ул. Пржевальского и ул. Майской – 85% и 80% соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU