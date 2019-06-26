2019-06-26T16:32:02+03:00
Происшествия

В Тульской области разыскивают двух пропавших детей

Анна ЖУКОВА
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В Щекинском районе пропали 14-летние Екатерина Сапронова и Максим Шепелев.

Как сообщают в соцсетях местные жители, днём 25 июня школьники не вернулись домой и

перестали выходить на связь. Подростки учатся в разных школах и живут на разных улицах. Заявление о пропаже их родители подали в полицию почти одновременно, что позволяет предположить, что ребята находятся вместе.

Подростков ищут волонтёры, полиция и неравнодушные граждане.

Екатерина была одета в зеленые штаны, серую футболку в полоску, бордовые кеды и синюю кофту с длинным рукавом.

Максим был одет в светлую футболку, серые спортивные штаны, темно-зеленые кроссовки, с собой - рюкзак темно-серого цвета.

Если вы знаете местонахождение указанных подростков, сообщите по телефонам 8 (919) 070−68−60, 8 (995) 442−51−00 или 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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