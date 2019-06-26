В День молодежи в Туле стартует проект «Газон»

СЕГОДНЯ 15:15 2019-06-26T15:15:59+03:00

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Молодежный проект «Газон» успешно начал свою работу в прошлом году на территории Тульского кремля – в мероприятиях проекта приняли участие более ста тысяч человек. Этим летом все активности будут проходить на территории Казанской набережной.

Туляков и гостей города приглашают 27 июня в 16.00 на Казанскую набережную – здесь всех желающих ждут творческие мастер-классы, кружки неформального образования, фитнес-тренировки, а также насыщенная концертная и развлекательная программа!

Спортивная зона 16.00-21.00 Фитнес-марафон. Каждый час – новая фитнес-тренировка от спортзала «Хулиган», фитнес-центров «Тройка-фитнес», «Norma Gym» и фитнес-центра ТулГУ. А также спортивные настольные игры от «Felix Novo Club»

Зона игротеки 16.00-21.00 Большие напольные игры (дженга, шашки, танграм, игра «Змейки и лестницы», классики) и настольные игры 16.00-17.00 Анимационная программа для детей на детской площадке

Зона туризма 16.00-21.00 «Веревочный парк»: параллельные перила, навесная переправа. Мастер-класс по вязанию узлов и установке палатки

Экскурсии 16.00-21.00 Фото-тест у сцены (победителям – абонемент на все экскурсии!) 16.00-18.00 Экскурсия «История Тулы в 5 веках» 18.00-20.00 Экскурсия «Арсенал и щит России» 20.00-22.00 Экскурсия «Тула мистическая»

Зона неформального образования 16.30-18.00 Языковая среда на «Газоне»: презентация лингвистических школ и языков. 18.00-19.00 Мастер-класс «Секрет успеха» от Сергея Хомякова, учредителя Хомсбокса, в рамках проекта “TOP-PEOPLE”. 19.30-21.00 Meet up «Молодежь у руля» (неформальная встреча с молодежью для живого обсуждения и обмена идеями)

Мастер-классы 16.00-18.00 Багетная мастерская “Frame Décor”. Мастер-класс (МК) по рисованию акрилом и пастелью (экспресс-обучение по 30 мин). Техникум технологий пищевых производств. МК «Мастика», «Сервировка стола». Центр традиционной тульской керамики. МК по созданию авторских вещей из глины.

17.00-19.00 Художественная студия Марины Логуновой. МК по рисованию «Парусник». Компьютерная академия «RUBICONE». МК «Создание интерактивных открыток, управление роботами». Shop&beauty Studio MATRËSHKA. МК по макияжу с демонстрацией нанесения макияжа на модель.

17.00-19.00 Парикмахерская «Кеша хороший». Плетение кос и аквагрим для желающих.

18.00-20.00 Семейный центр для детей и их родителей «ВРадость». МК по леттерингу. Создание арт-объекта. Студия творчества «Краски». МК «Правополушарное рисование».

19.00-21.00 HOOP & LOVE. Уроки хупинга, танец с обручем.

Концертная программа 16.00-22.00 Выступления талантливой молодежи: - лауреаты и победители фестиваля студенческого творчества «Тульская студенческая весна» - музыкальный театр «GORIZONT INTERTAINMENT» - группа Тульского Колледжа Искусств им. А.С. Даргомыжского «Diggers Band» - федерация Черлидинга Тульской области - коллектив эстрадного и народного танца «Калинка» - танцевальный дом “BM1” - dance-show ”INSIDE” - танцевальный коллектив “Just in time” - EXTRA DANCE studio. - танцевальный коллектив “STARS” - группа “KRAVA” - Тульская группа «Студия Союз творческих» - участница телепроекта «Новая Звезда» – Эвелина Митяева

Специальный гость, хедлайнер проекта «Газон» – МАРИ КРАЙМБРЕРИ!

22.00 Кино под открытым небом.

ИСТОЧНИК KP.RU