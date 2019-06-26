2019-06-26T15:05:20+03:00
Происшествия

Кража года: не обнаружив в торговой палатке деньги, жителю Щекино пришлось довольствоваться фруктами

Анна ЖУКОВА
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В Щекинском районе задержали любителей фруктов. Как выяснилось, ночью мужчина отжал рольставни торгового павильона, собираясь украсть деньги. Однако, к его великому разочарованию, наличности внутри не оказалось. Зато было много фруктов. Чтоб не уходить с пустыми руками, горе-похититель набрал груш-яблок и попытался скрыться. Но не тут-то было.

Любитель витаминов, бредущий по ночному городу, вызвал подозрение у проезжающего мимо наряда ППС. При проверке выяснилась, откуда у яблок ноги растут. 30-летний неработающий ранее судимый местный житель признался в содеянном. Теперь его будут судить по всей строгости закона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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