2019-06-26T13:51:59+03:00
Общество

В июле жителей Тульской области ждёт повышение тарифов на коммунальные услуги

Анна ЖУКОВА
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26 июня председатель комитета Тульской области по тарифам Дмитрий Васин провёл брифинг для СМИ на тему индексации тарифов на коммунальные услуги.

Дмитрий Васин сообщил, что в Тульской области, как и во всей России, произойдет изменение платы за коммунальные услуги. Для нашего региона средний индекс платы жителей по всему набору коммунальных услуг составит 3,5% - данная величина установлена для субъекта Правительством РФ.

На электрическую энергию тариф изменится на 3,3%. Для городского населения – с 4,21 руб. до 4 руб. 35 коп. за кВт.ч. Данный тариф значительно ниже экономически обоснованного уровня. Для жителей сельской местности и для горожан, проживающих в домах с электроплитами и электроотопительными установками, сохранен понижающий коэффициент к тарифам - 0,7. Т.е. тарифы для этих категорий потребителей изменятся на 10 коп. – с 2 руб. 95 коп. до 3 руб. 05 коп.

Тариф на газ для граждан с 1 июля изменится на 1,4%. Все его составляющие – оптовая цена газа, тариф на его транспортировку и плата за снабженческо-сбытовые услуги - утверждаются на федеральном уровне.

По словам председателя комитета, согласно законодательству, устанавливаются единые по региону тарифы на электроэнергию и газ, а на тепло и воду – по каждой ресурсоснабжающей организации, которых в сфере теплоснабжения более 90, а в сфере водоснабжения и водоотведения – более 120.Тарифы на тепловую энергию изменятся в среднем по Тульской области на 3,2%, а на воду и стоки - на 5,2%. С 1 июля также изменятся тарифы на твердое топливо – уголь – с 6400 до 6850 руб. за тонну с НДС, т.е. на 7%.

«Пересмотр тарифов на коммунальные услуги связан с увеличением стоимости топливно-энергетических ресурсов – природного газа и электрической энергии, ежегодной индексацией зарплат работников коммунальной сферы, снижением объемов поставляемых ресурсов, реализацией инвестпрограмм», - пояснил Дмитрий Васин.

Руководитель ведомства также заявил, что комитет отменил планируемое с 1 июля повышение тарифов на вывоз ТКО. Это стало возможным благодаря «заморозке» платы за негативное воздействие на окружающую среду для регоператоров на уровне прошлогодних значений.

Председатель комитета напомнил, что основная задача при рассмотрении тарифных заявок - исключение из тарифов экономически необоснованных затрат. Комитет анализирует представленные предприятиями расчеты и обосновывающие материалы и исключает расходы, которые по закону не должны оплачивать потребители. Таким образом, важным показателем работы тарифного органа является сумма сэкономленных средств. По итогам 2018 года эта экономия составила около 9 млрд руб.

Дмитрий Васин также отметил, что с 2016 года динамика индексации тарифов на коммунальные услуги стала более умеренной. Одна из причин - снижение темпов роста оптовых цен на газ, который является основным видом топлива для производства электрической и тепловой энергии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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