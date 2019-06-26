В Туле водитель «Шевроле» сбил ребёнка на велосипеде во дворе дома
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Авария произошла 25 июня в 16:30 во дворе дома на ул. Грибоедова, в посёлке 2-й Западный г. Тулы.
Водитель автомобиля «Chevrolet Aveo», 65-летний мужчина, сбил 12-летнего мальчика, который катался на велосипеде.
В результате ДТП ребёнок получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен. В момент происшествия несовершеннолетний велосипедист находился без защитной экипировки.
ИСТОЧНИК KP.RU