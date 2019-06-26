Тульский «Панцирь-СМ» впервые открыто показали на форуме «Армия — 2019»

СЕГОДНЯ 10:22 2019-06-26T10:22:19+03:00

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На V Международном военно-техническом форуме «Армия-2019», проходящим в подмосковной Кубинке, впервые представили новейшую разработку тульских оборонщиков - зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ». Ранее эта система демонстрировалась только в закрытом режиме.

«Панцирь-СМ» представляет собой радикальную модернизацию комплекса «Панцирь-С», разработанную тульским КБП. Обновлённая система может вести огонь по баллистическим целям, летящие со скоростью несколько тысяч метров в секунду, что поистине впечатляет.

На демонстрируемой машине установлено 12 контейнеров с таким умным оружием. Также в распоряжении расчёта остались скорострельные спаренные 30-мм зенитные автоматические пушки, поражающие различные летающие объекты на дистанции в 4000 м.

ИСТОЧНИК KP.RU