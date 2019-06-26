2019-06-26T10:02:36+03:00
Общество

Региональный МФЦ Тульской области – один из лучших в России

Анна ЖУКОВА
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Подведены итоги рейтинга субъектов РФ по созданию и развитию сети МФЦ. Региональный многофункциональный центр вошел в список лучших в России организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна».

По итогам первого квартала 2019 года Тульская область получила статус «высокой эффективности деятельности по предоставлению государственных и муниципальных услуг».

С начала года федеральный рейтинг был скорректирован, в него вошли новые показатели. Тульская региональная сеть МФЦ достигла значительных результатов по таким параметрам, как:

— предоставление государственных услуг по системе «одного окна» - 100%;

— доля граждан, имеющих возможность получить государственные и муниципальные услуги в своем населенном пункте, - 99,89%;

— удовлетворенность заявителей качеством предоставления государственных услуг в МФЦ – 99,02%.

Существенно улучшился показатель подключения АИС МФЦ к электронным сервисам системы межведомственного электронного взаимодействия с органами власти.

Напомним, что Тульская область вошла в число 14 регионов – лидеров, стабильно показывающих высокие результаты работы с 2016 по 2018 гг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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