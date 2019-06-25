В детских лагерях Тулы проводится акция «Азбука безопасности»

СЕГОДНЯ 11:56 2019-06-25T11:56:21+03:00

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В течение первой лагерной смены в рамках акции «Азбука безопасности» традиционно проходят мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и правонарушений несовершеннолетних детей в области безопасности дорожного движения, созданию условий для безопасного нахождения детей на улицах в период каникул.

В оздоровительном лагере «Орлёнок» для детей были проведены мастер-классы по правилам безопасности, основам первой медицинской помощи и отработке приёмов реанимации, действиях при поражении электрическим током, правилам регулирования дорожного движения. По окончании мероприятий гости вручили воспитанникам лагеря тематические подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU