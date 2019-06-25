2019-06-25T11:34:52+03:00
Происшествия

Бывший начальник МЧС по Тульской области приговорен к четырем годам колонии

Анна ЖУКОВА
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Фото Алексея ФокинаФото Алексея Фокина
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Тульский гарнизонный военный суд вынес приговор экс-начальнику Главного управления МЧС по Тульской области Ришату Нуртдинову. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и приговорили к четырём годам колонии общего режима. Также Нуртдинов лишился звания генерала.

Напомним, бывший начальник регионального МЧС обвинялся в нарушениях, связанных с закупками и установками камер видеонаблюдения в школах, на городских улицах и объектах ЖКХ в 2011-2012 годах. Он не организовал надлежащий контроль за тем, как подрядчик «Фэнтези Лайт» выполняет работу по внедрению в регионе системы видеоконтроля. В документации не были прописаны жесткие требования к программному обеспечению и самой технике из-за чего система давала сбои.

Общая сумма ущерба по первоначальным оценкам превышала 68,4 млн рублей, но в процессе судебного разбирательства была снижена до 20 млн рублей. По решению суда Ришат Нуртдинов обязан компенсировать эту сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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