В Алексине ночью сгорел ресторан

СЕГОДНЯ 11:03 2019-06-25T11:03:53+03:00

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В ночь на 24 июня в Алексине сгорел ресторан «Веранда», расположенный на ул. 50 лет ВЛКСМ.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в 23:35. На место происшествия незамедлительно были направлены 5 пожарных расчётов. Возгорание удалось ликвидировать за десять с небольшим минут.

Пострадавших нет. В результате происшествия ресторан выгорел внутри и лишился крыши.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 5 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU