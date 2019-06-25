В Алексине ночью сгорел ресторан
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В ночь на 24 июня в Алексине сгорел ресторан «Веранда», расположенный на ул. 50 лет ВЛКСМ.
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» в 23:35. На место происшествия незамедлительно были направлены 5 пожарных расчётов. Возгорание удалось ликвидировать за десять с небольшим минут.
Пострадавших нет. В результате происшествия ресторан выгорел внутри и лишился крыши.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 5 единиц техники. Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU