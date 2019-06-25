2019-06-25T10:45:08+03:00
Происшествия

Житель Тульской области прятал наркотики в коробке из-под сока

Анна ЖУКОВА
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В Киреевском районе сотрудники наркоконтроля задержали 33-летнего жителя Донского, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. По информации полицейских, мужчина сбывал запрещенные вещества на территории региона с помощью закладок.

При дальнейшей проверке эта информация подтвердилась. В автомобиле подозреваемого в присутствии понятых обнаружено и изъято 147 свертков с белым порошком и 15 пакетиков с растительной массой зеленого цвета. Всё содержимое было похоже на наркотики. При этом для их хранения мужчина использовал пакет из-под сока.

Проведенная экспертиза подтвердила, что мужчина хранил «соль» и «спайс». В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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