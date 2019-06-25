Житель Тульской области прятал наркотики в коробке из-под сока
В Киреевском районе сотрудники наркоконтроля задержали 33-летнего жителя Донского, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. По информации полицейских, мужчина сбывал запрещенные вещества на территории региона с помощью закладок.
При дальнейшей проверке эта информация подтвердилась. В автомобиле подозреваемого в присутствии понятых обнаружено и изъято 147 свертков с белым порошком и 15 пакетиков с растительной массой зеленого цвета. Всё содержимое было похоже на наркотики. При этом для их хранения мужчина использовал пакет из-под сока.
Проведенная экспертиза подтвердила, что мужчина хранил «соль» и «спайс». В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU