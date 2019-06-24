Туляк попал в число рекордсменов по результатам ЕГЭ-2019

СЕГОДНЯ 17:47 2019-06-24T17:47:06+03:00

Выпускник лицея № 2 им. Слободского сдал ЕГЭ по по русскому языку, физике, информатике и профильной математике на 400 баллов

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Даниил Дрябин учился в физико-математическом классе, поэтому был хорошо подготовлен по физике, математике и информатике. По словам Даниила, он добился успеха благодаря самостоятельной работе и хорошей базе по выбранным предметам.

Экзамен он не считает «сверхъестественным явлением», поскольку«проводится довольно стабильно, и можно отметить, что экзаменационные материалы, которые я сдавал на ЕГЭ, были похожи на прошлогодние и так далее, было довольно ожидаемо», — рассказал он РИА Новости.

Даниил Дрябин еще не решил, куда будет поступать: в Московский физико-технический институт или мехмат МГУ имени Ломоносова.

Также 400 баллов на ЕГЭ по профильной математике, физике, русскому языку и информатике набрала Анастасия Пределина из Свердловской области.

Выпускник гимназии из города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов на ЕГЭ, рассказал о своей подготовке к сдаче тестов. По его словам, ему сильно помогла подготовка к различным олимпиадам.

ИСТОЧНИК KP.RU