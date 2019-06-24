Туляк попал в число рекордсменов по результатам ЕГЭ-2019
Даниил Дрябин учился в физико-математическом классе, поэтому был хорошо подготовлен по физике, математике и информатике. По словам Даниила, он добился успеха благодаря самостоятельной работе и хорошей базе по выбранным предметам.
Экзамен он не считает «сверхъестественным явлением», поскольку«проводится довольно стабильно, и можно отметить, что экзаменационные материалы, которые я сдавал на ЕГЭ, были похожи на прошлогодние и так далее, было довольно ожидаемо», — рассказал он РИА Новости.
Даниил Дрябин еще не решил, куда будет поступать: в Московский физико-технический институт или мехмат МГУ имени Ломоносова.
Также 400 баллов на ЕГЭ по профильной математике, физике, русскому языку и информатике набрала Анастасия Пределина из Свердловской области.
Выпускник гимназии из города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов на ЕГЭ, рассказал о своей подготовке к сдаче тестов. По его словам, ему сильно помогла подготовка к различным олимпиадам.
ИСТОЧНИК KP.RU