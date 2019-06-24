Туляков ждет обширная программа в День молодежи

СЕГОДНЯ 17:55 2019-06-24T17:19:15+03:00

Жителей города и области приглашают на спортивные, интеллектуальные и творческие мероприятия в парк «Некрасово»

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В понедельник, 27 июня, в парке активного отдыха «Некрасово» (100 м южнее д. Некрасово 176 км трассы М2г. Тула, Тульская обл.) пройдут мероприятия, посвященные Дню молодежи.

С 11:00 до 12:00 на площадке выступит тульская группа «Васильков & коты», которая в этом году представит наш регион на фестивале «Нашествие». В 12:00 состоится церемония открытия праздника.

С 12:30 до 16:00 участников праздника ждут спортивные развлечения: картинг, веревочный парк, мини-гольф, пейнтбол, стрельба в тире, полоса препятствий, квадроциклы. А также – интеллектуальные игры, мастер-классы по правополушарному рисованию и граффити.

27 июня в 11:00 и в 11:30 для всех желающих будет организован бесплатный трансфер на автобусах от Площади Победы в г. Туле. Телефон для справок 8-977-322-36-75.

Все мероприятия – бесплатные. Приезжайте! Будет интересно!

ИСТОЧНИК KP.RU