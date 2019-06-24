Туляков ждет обширная программа в День молодежи
В понедельник, 27 июня, в парке активного отдыха «Некрасово» (100 м южнее д. Некрасово 176 км трассы М2г. Тула, Тульская обл.) пройдут мероприятия, посвященные Дню молодежи.
С 11:00 до 12:00 на площадке выступит тульская группа «Васильков & коты», которая в этом году представит наш регион на фестивале «Нашествие». В 12:00 состоится церемония открытия праздника.
С 12:30 до 16:00 участников праздника ждут спортивные развлечения: картинг, веревочный парк, мини-гольф, пейнтбол, стрельба в тире, полоса препятствий, квадроциклы. А также – интеллектуальные игры, мастер-классы по правополушарному рисованию и граффити.
27 июня в 11:00 и в 11:30 для всех желающих будет организован бесплатный трансфер на автобусах от Площади Победы в г. Туле. Телефон для справок 8-977-322-36-75.
Все мероприятия – бесплатные. Приезжайте! Будет интересно!
ИСТОЧНИК KP.RU