В Тульской области открылась первая «Фабрика процессов»

СЕГОДНЯ 17:30 2019-06-24T17:07:59+03:00

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В понедельник, 24 июня, на предприятии ООО «Аэрозоль Новомосковск» состоялось открытие «Фабрики процессов». В России это второй проект, созданный по методике и стандартам Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

«Фабрика процессов» – это производственная учебная площадка, где можно в сжатые сроки приобрести практические навыки работы с инструментами и методами бережливого производства.

На площадке создана имитация производства продукции в полимерной таре. От реального производственного процесса имитацию отличают масштабы: на площадке установлен реактор для смешивания компонентов вместимостью 50 литров (вместо восьмитонного в цехе), а также специально изготовленный мини-сепаратор для наполнения тары.

Обучение на «Фабрике процессов» длится 8 часов, за это время игроки проходят 3 игровые смены, во время которых пытаются решить реальную производственную задачу – сдать заказчику 3 вида востребованной на рынке продукции.

Внедряя улучшения, участники сразу видят, как растет производительность труда. В финале при правильном использовании инструментов и методов бережливого производства удается высвободить 75% полезной площади для развития производства. Весь процесс сосредотачивается всего на 25% площади, из исходных 9 операций остается всего 4.

ИСТОЧНИК KP.RU