Проект «Умный домофон» уже реализован на 90 объектах в Туле

СЕГОДНЯ 17:04 2019-06-24T17:04:44+03:00

Тульская область вошла в число пилотных регионов, в которых реализуется программа «Умный город»

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В Туле представили проект «Умный домофон», реализуемый в рамках программы по цифровизации городского хозяйства «Умный город».

Реализация данной программы, в частности, в сфере ЖКХ позволит ресурсоснабжающим организациям полноценно контролировать работу оборудования, в нужный момент снимать показания со всех счетчиков, обеспечивать полноценность работы сотрудников и объектов ЖКХ, экономить ресурсы за счет цифровизации системы контроля расходования. Одно из направлений – проект «Умные домофоны».

Проект реализуется на средства инвестора, а возврат инвестиций будет осуществляться за счет коммунальных платежей. Для жителей тех домов, где такие домофоны будут установлены, тариф на обслуживание изменится незначительно, а в некоторых случаях будет равен прежнему.

Домофоны с улучшенным функционалом позволяют вести видеонаблюдение в высоком качестве, сохранять записи в течение двух недель, оснащены тревожной кнопкой, которая позволяет оперативно связаться с ЕДДС города, а также оповещают жителей о проводимых собраниях. Они управляются посредством мобильного приложения, разработанного на базах IOS и Android.

ИСТОЧНИК KP.RU