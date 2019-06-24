Проект «Умный домофон» уже реализован на 90 объектах в Туле
В Туле представили проект «Умный домофон», реализуемый в рамках программы по цифровизации городского хозяйства «Умный город».
Реализация данной программы, в частности, в сфере ЖКХ позволит ресурсоснабжающим организациям полноценно контролировать работу оборудования, в нужный момент снимать показания со всех счетчиков, обеспечивать полноценность работы сотрудников и объектов ЖКХ, экономить ресурсы за счет цифровизации системы контроля расходования. Одно из направлений – проект «Умные домофоны».
Проект реализуется на средства инвестора, а возврат инвестиций будет осуществляться за счет коммунальных платежей. Для жителей тех домов, где такие домофоны будут установлены, тариф на обслуживание изменится незначительно, а в некоторых случаях будет равен прежнему.
Домофоны с улучшенным функционалом позволяют вести видеонаблюдение в высоком качестве, сохранять записи в течение двух недель, оснащены тревожной кнопкой, которая позволяет оперативно связаться с ЕДДС города, а также оповещают жителей о проводимых собраниях. Они управляются посредством мобильного приложения, разработанного на базах IOS и Android.
ИСТОЧНИК KP.RU