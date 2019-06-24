Развитие социального туризма: для инвалидов Тулы провели экскурсию на Куликово поле
Группа экскурсантов с ограниченными возможностями здоровья посетила музейный комплекс на Куликово поле.
Участники смогли окунуться в историю Руси времен Дмитрия Донского. Узнали детали Куликовской битвы с ордынцами хана Мамая, а также познакомились с бытом тех лет. В мероприятии приняли участие 10 инвалидов, их сопровождающие и волонтеры.
Новый музейный комплекс на Куликово поле был открыт 25 октября 2016 года. С самого начала строительных работ на площадке создавались условия для беспрепятственного доступа инвалидов всех категорий. Были обустроены съезды, установлен подъемник, позволяющий спускаться на цокольный этаж музея, а также тактильная плитка. Также стоит отметить, что интерактивность музея дает возможность прикоснуться к истории Руси людям, имеющим проблемы со зрением. Для них также некоторая информация дублируется шрифтом Брайля.
В рамках развития социального туризма администрация города организует экскурсионные поездки по региону. Для этих целей используется специализированный автобус с гидравлическим подъемником, рассчитанный на 14 посадочных мест, три из которых оснащены креплением для инвалидных колясок.
ИСТОЧНИК KP.RU