Свалку биологических отходов в Тульской области ликвидировали по решению суда

СЕГОДНЯ 16:17 2019-06-24T16:20:00+03:00

Изменить размер текста: A A

По обращениям жителей Веневского района о несанкционированном складировании биологических отходов Тульская природоохранная прокуратура провела проверку. Были установлены грубые нарушения земельного законодательства, законодательства об охране окружающей среды, а также действующих ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов АО «Птицефабрика «Тульская».

Свалка была обнаружена в 1 км от деревни Новоселки Веневского района Тульской области вдоль проселочной дороги на земельном участке, размером около 16 000 кв. м. Отходы от производства птицефабрики отнесены к отходам III класса опасности.

В течение трех месяцев предприятием с использованием грузовых самосвалов вывезено на арендованный у администрации муниципального образования Веневский район земельный участок сельскохозяйственного назначения приблизительно 13 463 куб. м биологических отходов.

Действия предприятия наносят вред земле как природному объекту, а также создают угрозу здоровью проживающих в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости, граждан.

Вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении за нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов) в отношении главного ветеринарного врача предприятия Маленкина А.В. и юридического лица, АО Птицефабрика «Тульская».

Постановлением Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности, на него наложен штраф в размере 30000 рублей, которое решением Ленинского районного суда от 06.05.2019 оставлено без изменения, жалоба виновного должностного лица – без удовлетворения.

Решением Ленинского районного суда от 17.05.2019 по требованию прокурора юридическое лицо привлечено к административной ответственности, на него наложен штраф 600 тыс. рублей.

Кроме того, в Веневский районный суд Тульской природоохранной прокуратурой направлено исковое заявление в порядке ст.45 ГПК РФ об обязании привести земельный участок, на котором осуществлено складирование биологических отходов, в надлежащее состояние в соответствии с требованиями земельного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда исполнено, контрольной прокурорской проверкой установлено, что биологические отходы в настоящее время убраны.

ИСТОЧНИК KP.RU